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    08:15, 14 Июль 2021 | GMT +6

    За сутки 2960 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2960 человек выздоровели от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1132,

    город Алматы - 445,

    город Шымкент - 125,

    Акмолинская область - 48,

    Актюбинская область - 49,

    Алматинская область - 58,

    Атырауская область - 98,

    Восточно-Казахстанская область - 77,

    Жамбылская область - 36,

    Западно-Казахстанская область - 216,

    Карагандинская область - 451,

    Костанайская область - 43,

    Кызылординская область - 18,

    Мангистауская область - 10,

    Павлодарская область - 103,

    Северо-Казахстанская область - 20,

    Туркестанская область - 31.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 418228.


    Теги:
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