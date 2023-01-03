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      Туркестанская область

    За сутки 27 человек спасли из снежного плена в Туркестанской области

    3 Января 2023, 16:42

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 3 января 2023 года на пульт 112 поступило сообщение о том, что 7 легковых автомобилей застряли в снегу в 7 км от села Коксаек Толебийского района Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

    Спасателями отбуксировано 7 автомобилей, спасено 14 человек, в том числе 4 детей, находившихся в автомобиле и доставлено в пожарный пост № 16 села Коксаек. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

    В аварийно-спасательной операции были задействованы 10 сотрудников и 1 единица техники ДЧС Туркестанской области, 8 сотрудников и 2 единицы техники ДВД Туркестанской области.


    В этот же день спасателями спасено 13 человек, в том числе 1 ребенок на трассе «Шолаккорган-Туркестан» областного значения в 25 км от села Шолаккорган Созакского района. В аварийно-спасательной операции были задействованы 11 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС.

    ДЧС Туркестанской области призывает граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.

    Фото: gov.kz
    Туркестанская область Погода МЧС
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