За сутки 27 человек спасли из снежного плена в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 3 января 2023 года на пульт 112 поступило сообщение о том, что 7 легковых автомобилей застряли в снегу в 7 км от села Коксаек Толебийского района Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

Спасателями отбуксировано 7 автомобилей, спасено 14 человек, в том числе 4 детей, находившихся в автомобиле и доставлено в пожарный пост № 16 села Коксаек. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

В аварийно-спасательной операции были задействованы 10 сотрудников и 1 единица техники ДЧС Туркестанской области, 8 сотрудников и 2 единицы техники ДВД Туркестанской области.





В этот же день спасателями спасено 13 человек, в том числе 1 ребенок на трассе «Шолаккорган-Туркестан» областного значения в 25 км от села Шолаккорган Созакского района. В аварийно-спасательной операции были задействованы 11 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС.

ДЧС Туркестанской области призывает граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Фото: gov.kz













