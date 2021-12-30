Новости
За сутки 13 930 казахстанцев получили два компонента вакцины против КВИ
30 Декабря 2021 08:45
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Новости по теме40 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана В стационарах республики лечатся 2 418 пациентов с коронавирусом
На 30 декабря 2021 года, I компонентом 8 976 006 (+10 975) человек провакцинировано в Казахстане, II компонентом 8 502 383 (+13 930) человек.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Свыше 129 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
- 40 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане
- Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана
- В стационарах республики лечатся 2 418 пациентов с коронавирусом
- Восемь человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
- 640 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн