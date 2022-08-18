Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    За сутки 1227 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

    18 Августа 2022 08:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 412,

    в городе Алматы - 119,

    в городе Шымкент - 0,

    в Алматинской области - 54,

    в Жетысуской области - 124,

    в Абайской области - 88,

    в ЗКО - 4,

    в Карагандинской области - 327,

    в Улытауской области - 2,

    в Кызылординской области – 27,

    в Мангистауской области - 39,

    в Павлодарской области - 14,

    в Туркестанской области - 17.

    Всего в стране выздоровело 1 345 689 человек от COVID-19.


    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 17 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса
    230 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
    17 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
    Выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане 645 человек
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров