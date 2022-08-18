За сутки 1227 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 412,

в городе Алматы - 119,

в городе Шымкент - 0,

в Алматинской области - 54,

в Жетысуской области - 124,

в Абайской области - 88,

в ЗКО - 4,

в Карагандинской области - 327,

в Улытауской области - 2,

в Кызылординской области – 27,

в Мангистауской области - 39,

в Павлодарской области - 14,

в Туркестанской области - 17.

Всего в стране выздоровело 1 345 689 человек от COVID-19.



