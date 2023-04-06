За создание и рекламу финансовых пирамид вводится уголовная ответственность в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане организаторов финансовых пирамид, причинивших крупный ущерб, будут привлекать к уголовной ответственности, а также штрафовать за их рекламирование. Соответствующий законопроект принят Парламентом КР в третьем чтении, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, за организацию или руководство финансовой пирамидой ответственные лица будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. За публичное рекламирование финансовой пирамиды через средства массовой информации и интернет-ресурс грозит штраф от 1500 до 2000 расчетных показателей.

По данным Министерства внутренних дел КР, за 2022 год по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид возбуждено 1052 уголовных дела. Количество пострадавших кыргызстанцев превышает тысячу человек. Размер причинённого материального ущерба составляет 273 млн сомов и более 1,5 млн долларов США. Чаще всего жертвами мошенников становятся жители крупных городов страны - Бишкека и Оша, а также Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Джалал-Абадской областей.



