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    За создание финпирамиды задержали женщину в Акмолинской области

    24 Ноября 2022, 12:31

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «River Coins Limited» завершено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

    «Уралбаева Г.У. длительное время работала в сетевом маркетинге, решила создать компанию для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц по системе финансовой пирамиды. За период деятельности финпирамиды «River Coins Limited» вовлечено более 2 000 физических лиц, сумма причиненного ущерба составляет более 18 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

    Суд Уралбаеву Г.У. признал виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно.



    Ранее департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресек формирование финансовой пирамиды на территории Караганды и Темиртау.
    Акмолинская область Борьба с преступностью Видео Регионы Финансовая пирамида Мошенничество Кокшетау
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