За состоянием атмосферного воздуха теперь следит «умная техника»

АКСУ. КАЗИНФОРМ - На предприятиях ERG в городе Аксу в опытно-промышленную эксплуатацию запущены посты автоматизированной системы мониторинга (АСМ). Оборудование в режиме реального времени ведет круглосуточный контроль атмосферного воздуха, передает МИА «Казинформ».

На закуп оборудования для Аксуской электростанции АО «ЕЭК» и Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» компания направила порядка 396 млн тенге. Приобретенное по условиям Меморандума между предприятиями и департаментом экологии Павлодарской области оборудование расположено на границах санитарно-защитных зон электростанции АО «ЕЭК» с мкр Аксу (ранее – поселок Аксу), а Аксуского завода ферросплавов – с г.Аксу. В случае с электростанцией протяженность СЗЗ составляет 1 000 метров, а у завода ферросплавов – в три раза больше.

«Забота об экологии региона на предприятии многовекторна, – отмечает менеджер по охране окружающей среды АксЗФ Инна Давыдова. – Постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха позволит специалистам четче контролировать воздействие предприятия на экологию региона и мгновенно реагировать на малейшее изменение ситуации. После пусконаладочных работ и интеграции данных в общую систему, мониторинг за шестью компонентами промышленных эмиссий будет доступен в онлайн режиме всем заинтересованным сторонам».

Пост АСМ автономен, автоматизирован и включает пять приборов газового анализа, определяющих наличие и концентрацию в воздухе оксидов азота и углерода, диоксидов азота и серы, а также мельчайших частиц пыли. Стабильная работа компактного модульного комплекса обеспечивается основными и резервными линиями связи и электроснабжения с источниками бесперебойного питания. Комплекс оснащен собственной метеостанцией с возможностью измерения метеорологических параметров и передачи данных по двунаправленным каналам связи. Безопасность объекта обеспечивает охранно-пожарная сигнализация.

«Пост помогает нашим сотрудникам собирать важную информацию 24/7, при этом интерпретация данных – исключительная прерогатива промышленных экологов, – сообщила главный эколог АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» Нурия Темирбулатова. – Ведь для этого необходимы опыт, глубокие знания проводимых измерений и сопоставление метеорологических и иных параметров между собой. Кстати, архив АСМ сохраняет данные в течение пяти лет, что удобно для отслеживания состояния атмосферы».

В дальнейшем специалисты предприятий планируют оснастить автоматическими системами мониторинга дымовые трубы электростанции, ферросплавных печей и котлоагрегатов завода. Всего на системы автоматического мониторинга в Павлодарском регионе ERG направит порядка 10,6 млрд тенге.

Установка систем мониторинга воздуха – это одно из направлений масштабной Экологической стратегии ERG. На ее реализацию компания намерена направить порядка 228 млрд тенге до 2030 года во всех регионах присутствия Группы. В Павлодарском регионе, где расположена большая часть активов компании, размер инвестиций в экологизацию составит 178 млрд тенге.