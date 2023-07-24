Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    За системную коррупцию осуждены руководители местной полицейской службы ДП Шымкента

    24 Июля 2023, 15:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За системную коррупцию осуждены руководители местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

    Межрайонным судом по уголовным делам города Шымкента оглашен приговор в отношении командиров 4-й роты Алимханова К. и 8-ой роты Мырзалиева Н. полка патрульной полиции местной полицейской службы.

    Алимханов и Мырзалиев приговорены к 7 годам лишения свободы и пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

    Приговор не вступил в законную силу.

    «Осужденные были изобличены департаментом Антикоррупционной службы и управлением собственной безопасности департамента полиции города Шымкента. Они обвинялись в неоднократном получении взяток от подчиненных от 5 до 10 тысяч тенге на постоянной основе за общее покровительство по службе. Кроме того, Алимханов через своих подчиненных получил незаконное вознаграждение от жительницы Шымкент в сумме 130 тысяч тенге за непривлечение к административной ответственности», - поделились в Антикоре.

    Совместная работа Антикоррупционной службы и МВД в рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве по выявлению и пресечению фактов коррупции продолжается.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коррупция МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спецоперация по задержанию преступной группы прошла в Астане и Караганде
    На загородных трассах Казахстана запустят аппаратный комплекс для проверки скоростного режима
    В МЧС 70% коррупций совершаются руководителями подразделений
    Ответственность юрлиц будет усилена – Антикор
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области