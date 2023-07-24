За системную коррупцию осуждены руководители местной полицейской службы ДП Шымкента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За системную коррупцию осуждены руководители местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

Межрайонным судом по уголовным делам города Шымкента оглашен приговор в отношении командиров 4-й роты Алимханова К. и 8-ой роты Мырзалиева Н. полка патрульной полиции местной полицейской службы.

Алимханов и Мырзалиев приговорены к 7 годам лишения свободы и пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

«Осужденные были изобличены департаментом Антикоррупционной службы и управлением собственной безопасности департамента полиции города Шымкента. Они обвинялись в неоднократном получении взяток от подчиненных от 5 до 10 тысяч тенге на постоянной основе за общее покровительство по службе. Кроме того, Алимханов через своих подчиненных получил незаконное вознаграждение от жительницы Шымкент в сумме 130 тысяч тенге за непривлечение к административной ответственности», - поделились в Антикоре.

Совместная работа Антикоррупционной службы и МВД в рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве по выявлению и пресечению фактов коррупции продолжается.