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    За секунду до взрыва: полицейские спасли попавших в ДТП жителей ЗКО

    15 Июня 2021, 22:41

    ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли попавших в ДТП трех жителей ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате ДТП на трассе вблизи поселка Желаево произошло опрокидывание автомобиля. Мимо проезжала патрульная машина, полицейские сразу же бросились к месту аварии и успели вытащить из автомобиля водителя и двух пассажиров, а через пару секунд машина взорвалась.

    Заместитель командира БПП Департамента полиции ЗКО Арман Сарбалинов и инспектор службы БПП Департамента полиции ЗКО Александр Калиничев, зная, что машина может вспыхнуть в любую минуту, рискнули своими жизнями и спасли людей.

    – Экипажами БПП ДП ЗКО круглосуточно ведется патрулирование загородных трасс. 15 июня примерно в 04:00 часов по ул. Чкалова вблизи п. Желаево опрокинулась автомашина Lada Kalina, оказавшиеся в этот момент рядом патрульные успели добежать до перевернувшегося автомобиля и вытащить пострадавших. Почти сразу же машина взорвалась и сгорела. За проявленный героизм сотрудники, спасшие людей получат поощрения по службе, – рассказал официальный представитель Департамента полиции Болатбек Бельгибеков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область МВД РК
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