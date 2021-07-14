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    15:53, 14 Июль 2021 | GMT +6

    За сбыт героина задержан 53-летний акмолинец

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За сбыт героина задержан 53-летний акмолинец. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ранее трижды судимый по ст.297 УК РК 53-летний житель Целиноградского района был задержан полицейскими за незаконный сбыт героина. При личном обыске подозреваемого стражи порядка изъяли наркотическое вещество, а также 400 тысяч тенге. Экспертиза установила, что вещество содержало более 2,79 граммов героина.

    В ходе обыска по месту жительства задержанного было изъято еще более 500 тысяч тенге.
    По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
    Напомним, что с 1 июня на территории Акмолинской области стартовало ОПМ «Қарасора». За истекший период Акмолинскими полицейскими выявлено 12 преступлений и правонарушений. Из них девять фактов незаконного сбыта наркотических средств и два факта незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Кроме того выявлено 24 уголовных проступка по ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Выявлен факт хранения наркотических средств в особо крупном размере.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Главная Акмолинская область
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