За реализацию через Интернет наркотиков несовершеннолетним будут лишать свободы пожизненно в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ужесточили наказание за распространение наркотиков. О новшествах законодательства рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В статьях, предусматривающих ответственность за незаконный оборот (ст. 297 УК) и склонение к употреблению наркотиков (ст. 299 УК) введены новые квалифицирующие признаки – «использование электронных инфомационных ресурсов» и «в общественных местах», - сказал Марат Ахметжанов.

Отныне, как отметил представитель Генпрокуратуры, оборот наркотиков посредством Интернета, в ночных клубах, кафе, парках будет наказываться лишением свободы до 15 лет, а реализация аналогичным способом наркотиков несовершеннолетнему – пожизненным лишением свободы.