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    За разработку протокола диагностики и лечения коронавируса наградили карагандинского ученого

    25 Июня 2020, 20:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Проректор медицинского университета Караганды, доктор медицинских наук, профессор Бахыт Кошерова награждена медалью «Халық алғысы». Награду от имени Президента страны вручили в Министерстве здравоохранения в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Указом Президента РК за вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции отмечены 29 сотрудников организаций Министерства здравоохранения. Имена награждённых озвучила ответственный секретарь Минздрава Ботагоз Жакселекова.

    «В условиях нового витка роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки, глубокий поклон вам, уважаемые коллеги, за ваш стойкий и героический каждодневный труд», - сказала вице-министр Лязат Актаева.

    Карагандинка Бахыт Кошерова возглавила группу разработчиков протокола диагностики и лечения коронавирусной инфекции. В команду вошли специалисты разного профиля: инфекционисты, пульмонологи, клинические фармакологи, анестезиологи-реаниматологи. Клинический протокол создавался на основе исследований, проведённых во всём мире, и в соответствии с международными стандартами. Методику оценили китайские эксперты.

    Напомним, 24 июня прошел общенациональный онлайн-форум «BIZ BIRGEMIZ», к участникам которого обратился Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    Медалью «Халық алғысы» по разным направлениям были награждены 343 гражданина. Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены учредить медаль «Халық алғысы» для поощрения особо отличившихся граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Наука Здравоохранение
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