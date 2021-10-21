За распространение запрещенных религиозных лекций задержаны двое актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За распространение запрещенных религиозных лекций задержаны и оштрафованы двое сельчан Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

«Было установлено, что двое уроженцев Уилского района распространяли через мессенджер WhatsApp видео лекции запрещенного религиозного содержания. Они являются приверженцами деструктивных религиозных течений. По статье 453 ч. 2 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции» мужчины были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 20 МРП», - говорит пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

Санкция данной статьи предусматривает штраф на физические лица в размере двадцати, на должностные лица – в размере двадцати пяти, на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъекты среднего предпринимательства – в размере ста, на субъекты крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей, с конфискацией продукции средств массовой информации.

В полиции напомнили, что распространение и хранение литературы религиозного содержания, и иных носителей информации религиозного содержания допускается только в культовых зданиях (сооружениях), духовных (религиозных) организациях образования, а также в местах, специально определенных местными исполнительными органами областей, городов, а на объектах железнодорожного и авиатранспорта это запрещено.



