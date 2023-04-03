За распространение экстремистских материалов осудили жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жителю Туркестанской области назначили год ограничения свободы за распространение экстремистских материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При мониторинге соцсетей сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области выявили, что один из пользователей Facebook на своей странице опубликовал и распространял материалы, имеющие признаки пропаганды экстремистских действий. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, являющегося сторонником идеологии одной из экстремистских организаций. Им оказался житель Толебийского района. Факт был зарегистрирован по ч. 2 ст. 405 УК РК «Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма».

Собранные материалы досудебного расследования направили в суд для принятия соответствующего законного решения. Постановлением суда мужчине назначили год ограничения свободы.

