Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    За пытки подследственных осуждены 4 полицейских в Туркестанской области

    20 Июля 2023, 17:07

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области осуждены 4 сотрудника полиции, допустившие пытки подследственных. Об этом сообщил прокурор области Мурат Тлеубердиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Туркестанской области активизирована работа дежурных прокуроров, усилен контроль за режимом посещения зданий правоохранительных органов. Также, по инициативе прокуратуры в зданиях правоохранительных органов установлено более 3 тысяч видеокамер, с целью ликвидации «слепых зон».

    «За последние 6 месяцев прокуратурой зарегистрировано 26 заявлений о пытках в отношении граждан, находящихся под следствием. В этом году приговором суда лишены свободы 4 сотрудников полиции управления полиции Ордабасинского района. Это дело вели специальные прокуроры», – сказал прокурор области.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Туркестанская область Борьба с преступностью полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд кадровых назначений произвели в департаменте полиции Костанайской области
    Костанайская полиция будет сотрудничать с гражданскими психологами
    Серийный интернет-мошенник задержан в Жамбылской области
    Уголовное дело возбуждено по факту массовой драки в городе Кульсары
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау