За пытки подследственных осуждены 4 полицейских в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области осуждены 4 сотрудника полиции, допустившие пытки подследственных. Об этом сообщил прокурор области Мурат Тлеубердиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Туркестанской области активизирована работа дежурных прокуроров, усилен контроль за режимом посещения зданий правоохранительных органов. Также, по инициативе прокуратуры в зданиях правоохранительных органов установлено более 3 тысяч видеокамер, с целью ликвидации «слепых зон».

«За последние 6 месяцев прокуратурой зарегистрировано 26 заявлений о пытках в отношении граждан, находящихся под следствием. В этом году приговором суда лишены свободы 4 сотрудников полиции управления полиции Ордабасинского района. Это дело вели специальные прокуроры», – сказал прокурор области.