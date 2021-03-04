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    За пять лет в АПК планируется реализовать 380 новых инвестиционных проектов

    4 Марта 2021, 19:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За пять лет в АПК Казахстана планируется реализовать 380 новых инвестиционных проектов. Более 65% из них - проекты, направленные на замещение импортной сельхозпродукции, сообщила на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК руководитель департамента стратегического планирования и анализа Министерства сельского хозяйства РК Сауле Молдабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

    Остальные проекты, по ее словам, отвечают задачам по увеличению экспортного потенциала АПК: новые откормплощадки, репродукторы, теплицы и другое.

    «Ежегодно планируется вводить в среднем от 75 до 80 проектов. Это минимум, который нам необходимо реализовать. Пул проектов министерства будет расширяться в результате отработки с акиматами областей планов по реализации инвестиционных проектов», - сказала спикер.

    Новые инвестпроекты в АПК также станут неотъемлемой частью выполнения поручения Главы государства по созданию 7 крупных экосистем по производству и переработке зерновых и масличных культур, фруктов и овощей, сахара, мяса и молока.

    «Так, в растениеводстве создается экосистема по производству и переработке зерна в Северо-Казахстанской области с якорным предприятием ТОО «BioOperations». Экосистема по принципу кооперации объединяет завод по глубокой переработке зерна, комбикормовый завод, птицекомплекс, молочно-товарную ферму и сельхозпроизводителей, которые обеспечивают эти предприятия сельхозсырьем. Аналогичные экосистемы планируется создать во всех регионах страны с учетом региональной специализации», - добавила С. Молдабаева.

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    Инвестпроекты Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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