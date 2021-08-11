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    За прошлую неделю в ЗКО 45 человек умерли от КВИ

    11 Августа 2021, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области за последнюю неделю умерли от коронавирусной инфекции 45 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщило управление здравоохранения ЗКО, в регионе с начала пандемии умерло от КВИ 596 человек. Всего в области заболело КВИ 32 614 человек, из них 24 814 выздоровели. За прошедшие сутки зарегистрировано 156 больных КВИ.

    По сравнению с показателями прошлой недели, число заболевших уменьшилось на 10,7%. По данным управления, с начала года заболели 23 293 человека, из них 1 892 – дети. Из заболевших детей выздоровели 1 801, 91 ребенок продолжают лечение. В настоящее время в ЗКО в 20 инфекционных стационарах на 1 459 коек находятся на лечении 640 пациентов.

    Занятость коек в больницах достигла 43,9%. В том числе, в Уральске в 7 стационарах на 911 коек находятся на лечении 515 человек (56,3%). В реанимационных отделениях 109 коек, из них заняты 51 (46,8%).

    В регионе продолжается вакцинация населения. В настоящее время вакцинированы 9 336 медицинских работников, 15 428 педагогов (97,13%), 4 369 сотрудников правоохранительных органов (88,4%), 2 747 работников промышленных предприятий (93,9%), 1 274 сотрудников медико-социальных и закрытых детских учреждений (92,8%).

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Статистика Коронавирус в РК
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