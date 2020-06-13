За прошедшие сутки в РК выявлено 366 заболевших коронавирусом: прирост - 2,6%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 366 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.
В разрезе регионов:
Карагандинская область - 77 (5,7%)
город Алматы – 46 (1,5%)
город Шымкент – 46 (4,4%)
город Нур-Султан - 24 (0,9%)
Павлодарская область - 35 (11,7%)
Атырауская область – 32 (2,6%)
Западно-Казахстанская область – 20 (2,2%)
Туркестанская область – 20 (4,8%)
Актюбинская область – 10 (2,0%)
Алматинская область – 10 (2,0%)
Восточно-Казахстанская область -10 (4,5%)
Жамбылская область - 9 (1,9%)
Северо-Казахстанская область - 8 (10,5%)
Кызылординская область – 7 (1,4%)
Костанайская область - 5 (2,4%)
Акмолинская область – 4 (2,2%)
Мангистауская область – 3 (0,8%)
Всего в стране выявлено 14 238 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 829 человек. Летальных случаев - 70.
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