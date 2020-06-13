За прошедшие сутки в РК выявлено 366 заболевших коронавирусом: прирост - 2,6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 366 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.

В разрезе регионов:

Карагандинская область - 77 (5,7%)

город Алматы – 46 (1,5%)

город Шымкент – 46 (4,4%)

город Нур-Султан - 24 (0,9%)

Павлодарская область - 35 (11,7%)

Атырауская область – 32 (2,6%)

Западно-Казахстанская область – 20 (2,2%)

Туркестанская область – 20 (4,8%)

Актюбинская область – 10 (2,0%)

Алматинская область – 10 (2,0%)

Восточно-Казахстанская область -10 (4,5%)

Жамбылская область - 9 (1,9%)

Северо-Казахстанская область - 8 (10,5%)

Кызылординская область – 7 (1,4%)

Костанайская область - 5 (2,4%)

Акмолинская область – 4 (2,2%)

Мангистауская область – 3 (0,8%)





Всего в стране выявлено 14 238 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 829 человек. Летальных случаев - 70.