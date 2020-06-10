За прошедшие сутки в РК выявлено 245 заболевших коронавирусом: прирост - 1,9%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.
В разрезе регионов:
Карагандинская область - 50 (4,2%)
город Алматы - 35 (1,2%)
Актюбинская область - 26 (6,5%)
город Нур-Султан - 23 (0,9%)
Западно-Казахстанская область - 18 (2,1%)
Жамбылская область - 16 (3,6%)
город Шымкент - 14 (1,4%)
Мангистауская область - 12 (3,6%)
Алматинская область - 11 (2,5%)
Северо-Казахстанская область - 7 (10,8%)
Акмолинская область - 5 (2,8%)
Восточно-Казахстанская область - 5 (2,5%)
Кызылординская область - 5 (1,1%)
Атырауская область - 5 (0,4%)
Костанайская область - 3 (1,5%)
Павлодарская область - 2 (0,7%)
Выписаны по выздоровлению 278 человек.
3 летальных случая.
Всего в стране выявлено 13 319 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 015 человек. Летальных случаев - 61.
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