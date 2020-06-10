За прошедшие сутки в РК выявлено 245 заболевших коронавирусом: прирост - 1,9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.

В разрезе регионов:

Карагандинская область - 50 (4,2%)

город Алматы - 35 (1,2%)

Актюбинская область - 26 (6,5%)

город Нур-Султан - 23 (0,9%)

Западно-Казахстанская область - 18 (2,1%)

Жамбылская область - 16 (3,6%)

город Шымкент - 14 (1,4%)

Мангистауская область - 12 (3,6%)

Алматинская область - 11 (2,5%)

Северо-Казахстанская область - 7 (10,8%)

Акмолинская область - 5 (2,8%)

Восточно-Казахстанская область - 5 (2,5%)

Кызылординская область - 5 (1,1%)

Атырауская область - 5 (0,4%)

Костанайская область - 3 (1,5%)

Павлодарская область - 2 (0,7%)

Выписаны по выздоровлению 278 человек.

3 летальных случая.

Всего в стране выявлено 13 319 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 015 человек. Летальных случаев - 61.