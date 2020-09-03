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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 88 заболевших коронавирусом
3 Сентября 2020 08:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 88 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 33 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 18 / 4
город Алматы - 5 / 1
город Шымкент - 1 / 0
Акмолинская область - 5 / 2
Актюбинская область - 3 / 1
Алматинская область - 1 / 1
Атырауская область - 5 / 4
Восточно-Казахстанская область - 14 / 4
Жамбылская область - 5 / 1
Западно-Казахстанская область - 8 / 4
Карагандинская область - 8 / 5
Костанайская область - 4 / 1
Павлодарская область - 4 / 3
Северо-Казахстанская область - 7 / 2
Всего в стране выявлены 106 032 заболевших.
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