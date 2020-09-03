За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 88 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 88 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 33 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 18 / 4

город Алматы - 5 / 1

город Шымкент - 1 / 0

Акмолинская область - 5 / 2

Актюбинская область - 3 / 1

Алматинская область - 1 / 1

Атырауская область - 5 / 4

Восточно-Казахстанская область - 14 / 4

Жамбылская область - 5 / 1

Западно-Казахстанская область - 8 / 4

Карагандинская область - 8 / 5

Костанайская область - 4 / 1

Павлодарская область - 4 / 3

Северо-Казахстанская область - 7 / 2





Всего в стране выявлены 106 032 заболевших.