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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 72 заболевших коронавирусом
2 Сентября 2020 08:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 14 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 8 / 0
город Алматы - 8 / 1
Акмолинская область - 7 / 3
Алматинская область - 2 / 2
Атырауская область - 1 / 1
Восточно-Казахстанская область - 15 / 1
Жамбылская область - 3 / 2
Западно-Казахстанская область - 5 / 1
Карагандинская область - 10 / 2
Костанайская область - 4 / 0
Павлодарская область - 1 / 0
Северо-Казахстанская область - 8 / 1
Всего в стране выявлены 105 944 заболевших.
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