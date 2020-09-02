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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 72 заболевших коронавирусом

2 Сентября 2020 08:02
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 72 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 14 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 8 / 0

город Алматы - 8 / 1

Акмолинская область - 7 / 3

Алматинская область - 2 / 2

Атырауская область - 1 / 1

Восточно-Казахстанская область - 15 / 1

Жамбылская область - 3 / 2

Западно-Казахстанская область - 5 / 1

Карагандинская область - 10 / 2

Костанайская область - 4 / 0

Павлодарская область - 1 / 0

Северо-Казахстанская область - 8 / 1


Всего в стране выявлены 105 944 заболевших.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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