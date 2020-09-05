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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 104 заболевших коронавирусом
5 Сентября 2020 08:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 104 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 47 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 15 / 4
город Алматы - 14 / 4
город Шымкент - 5 / 3
Акмолинская область - 5 / 3
Актюбинская область - 2 / 2
Алматинская область - 3 / 1
Атырауская область - 7 / 7
Восточно-Казахстанская область - 19 / 5
Жамбылская область - 3 / 3
Западно-Казахстанская область - 4 / 1
Карагандинская область - 8 / 5
Костанайская область - 3 / 1
Павлодарская область - 4 / 2
Северо-Казахстанская область - 5 / 1
Туркестанская область - 7 / 5
Всего в стране выявлены 106 225 заболевших.
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