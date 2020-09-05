За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 104 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 104 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 47 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 15 / 4

город Алматы - 14 / 4

город Шымкент - 5 / 3

Акмолинская область - 5 / 3

Актюбинская область - 2 / 2

Алматинская область - 3 / 1

Атырауская область - 7 / 7

Восточно-Казахстанская область - 19 / 5

Жамбылская область - 3 / 3

Западно-Казахстанская область - 4 / 1

Карагандинская область - 8 / 5

Костанайская область - 3 / 1

Павлодарская область - 4 / 2

Северо-Казахстанская область - 5 / 1

Туркестанская область - 7 / 5

Всего в стране выявлены 106 225 заболевших.