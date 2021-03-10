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    08:16, 10 Март 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 773 человека выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 89,

    город Алматы - 62,

    город Шымкент - 11,

    Акмолинская область - 108,

    Актюбинская область - 6,

    Алматинская область - 26,

    Атырауская область - 27,

    Восточно-Казахстанская область - 17,

    Жамбылская область - 35,

    Западно-Казахстанская область - 67,

    Карагандинская область - 45,

    Костанайская область - 100,

    Кызылординская область - 13,

    Мангыстауская область - 15,

    Павлодарская область - 129,

    Северо-Казахстанская область - 15,

    Туркестанская область - 8.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 203 467.


    Теги:
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