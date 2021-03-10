За прошедшие сутки в Казахстане 773 человека выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 89,

город Алматы - 62,

город Шымкент - 11,

Акмолинская область - 108,

Актюбинская область - 6,

Алматинская область - 26,

Атырауская область - 27,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 35,

Западно-Казахстанская область - 67,

Карагандинская область - 45,

Костанайская область - 100,

Кызылординская область - 13,

Мангыстауская область - 15,

Павлодарская область - 129,

Северо-Казахстанская область - 15,

Туркестанская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане – 203 467.