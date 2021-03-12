08:17, 12 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 114
город Алматы - 118
Акмолинская область - 76
Актюбинская область - 10
Алматинская область - 75
Атырауская область - 19
Восточно-Казахстанская область - 27
Жамбылская область - 18
Западно-Казахстанская область - 39
Карагандинская область - 45
Костанайская область - 65
Кызылординская область - 7
Павлодарская область - 28
Северо-Казахстанская область - 12
Итого выздоровевших в Казахстане – 204 782.