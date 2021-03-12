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    08:17, 12 Март 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 114

    город Алматы - 118

    Акмолинская область - 76

    Актюбинская область - 10

    Алматинская область - 75

    Атырауская область - 19

    Восточно-Казахстанская область - 27

    Жамбылская область - 18

    Западно-Казахстанская область - 39

    Карагандинская область - 45

    Костанайская область - 65

    Кызылординская область - 7

    Павлодарская область - 28

    Северо-Казахстанская область - 12

    Итого выздоровевших в Казахстане – 204 782.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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