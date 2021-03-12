За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 114

город Алматы - 118

Акмолинская область - 76

Актюбинская область - 10

Алматинская область - 75

Атырауская область - 19

Восточно-Казахстанская область - 27

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 39

Карагандинская область - 45

Костанайская область - 65

Кызылординская область - 7

Павлодарская область - 28

Северо-Казахстанская область - 12

Итого выздоровевших в Казахстане – 204 782.