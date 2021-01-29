За прошедшие сутки в Казахстане 1 276 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1 276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 100,

город Алматы - 187,

Акмолинская область - 172,

Актюбинская область - 14,

Алматинская область - 106,

Атырауская область - 60,

Восточно-Казахстанская область - 30,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 56,

Карагандинская область - 57,

Костанайская область - 113,

Кызылординская область - 12,

Мангыстауская область - 12,

Павлодарская область - 270,

Северо-Казахстанская область - 73,

Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане – 165 595.