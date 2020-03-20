За продажу более одного миллиона масок по завышенным ценам задержали жителей Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 18 марта текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК изобличили и задержали несколько жителей города Алматы, занимающихся продажей медицинских масок по завышенным ценам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

В ходе мероприятий в четырех точках города были задержаны лица, которые продавали медицинские маски по завышенным ценам, без каких-либо документов на осуществление предпринимательской деятельности.

По результатам рейдовых мероприятий сотрудниками изъято 1 053 520 масок на общую сумму 191 млн тенге.

На основании пункта 8 протокола Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан все изъятые медицинские маски незамедлительно были переданы в управление общественного здоровья города Алматы.

В настоящее время по вышеуказанным фактам начаты досудебные расследования по части первой статьи «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность» УК РК.

Кроме того, департамент экономических расследований по городу Алматы создал следственно-оперативные группы, которые проводят рейдовые мероприятия по пресечению мошеннических схем по продаже медицинских масок и антисептических средств.