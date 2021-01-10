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    За президентскую форму правления в Кыргызстане на референдуме проголосовали 80,89% избирателей

    10 Января 2021, 20:38

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане проходят досрочные выборы президента республики и референдум по форме правления. За президентскую форму правления на референдуме проголосовали 80,89% избирателей. Об этом сообщается на сайте ЦИК КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «КАБАР».

    За парламентскую форму правления проголосовали 10,33% избирателей, против всех – 4,34%.

    Отметим, что данные поступают в режиме онлайн со всех автоматически считывающих урн. Данные пока считаются предварительными. Цифры постоянно меняются.

    Напомним, в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента республики и референдум по форме правления. За кресло президента ведут борьбу 17 кандидатов. Вместе с выборами президента республики в стране проходит референдум относительно выбора формы правления - парламентской или президентской.

    По данным ЦИК Кыргызстана, для голосования на досрочных выборах президента республики и референдуме открыты 2 474 избирательных участка, из которых 48 находятся за рубежом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Выборы Кыргызстан
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