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    За поведение детей 500 взрослых наказали в Жамбылской области

    20 Июля 2023, 21:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Итоги трёхдневного оперативно-профилактического мероприятия в период летних каникул «Дети в ночном городе» подвели в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, инспекторы ювенальной полиции провели рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях. В результате за три дня отработки в рамках ОПМ «Дети в ночном городе» более 500 законных представителей несовершеннолетних привлечено к ответственности. За нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 в ОВД доставлены 587 несовершеннолетних, в том числе 521 подросток, а 22 - за совершение административного правонарушения.

    За неисполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении 27 родителей составлены административные протоколы по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего». В центр адаптации несовершеннолетних помещен 21 подросток.

    «В мероприятиях задействовано 436 сотрудников полиции, 76 представителей образования, 12 - здравоохранения и 36 специалистов местных исполнительных органов. Основная цель ОПМ - борьба с безнадзорностью, профилактика преступности. Помимо того, пресечение фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях и вне жилища, а также случаев реализации несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий», - отметил старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы Алишер Калышев.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью
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