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    За последние десять лет в Турции локализовано свыше 20 тысяч лесных пожаров

    5 Августа 2021, 20:56

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – По данным управления лесного хозяйства Турции в период с 2011 по 2021 годы в стране произошло 26 311 лесных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    В указанный промежуток времени зафиксировано от 1 530 до 3 755 лесных пожаров. В этом году среднегодовое количество подобных пожаров составило 2 631.

    Всего в Турции выгорело свыше 90 тысяч гектаров земли. Среднее число пожаров составляет 9 тысяч га в год. Самый низкий урон лесостепным зонам страны был нанесен в 2014 году и составил 3 117 га. Наибольший ущерб территориям ТР был причинен в прошлом году, когда пожары выжгли более 20 тысяч га земель сельскохозяйственных угодий, лесного фонда, промышленных и населенных пунктов, а также иной местности специального назначения.

    Наиболее подверженные лесостепным пожарам территории Турции - это окрестности городов Кахраманмараш, Измир, Адана и Анталья.

    Только за прошлый год в зонах ответственности региональных лесных управлений гг. Кахраманмараш выгорело 5 409 га, Измир – 4 110 га, Адана – 2 776 га и Кастамону – 1958 га.

    В борьбе со стихией используются водные ресурсы имеющихся в Турции более 4 тысяч водоемов.

    С 28 июля в 39-ти районах страны потушено 160 лесных пожаров из 174 зафиксированных. Ликвидация и сдерживание 14 возгораний продолжается.

    Для борьбы с лесными пожарами задействованы 16 самолетов, 51 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов, 1 беспилотный вертолет, 850 пожарных машин, 150 единиц строительной техники и более 5 000 человек личного состава.

    В результате бушующих в прибрежных курортных городах лесных пожаров погибли восемь и пострадали около 900 человек. Граждан Казахстана среди них нет.

    Автор: Акжигит Чукубаев

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Пожар
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