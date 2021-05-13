За последние 4 дня в ЗКО выявлен 401 заболевший коронавирусом

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области за последние 4 дня выявлен 401 случай коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в числе выявленных больных у 304 имеются симптомы заболевания, 97 бессимптомных. В том числе 225 человек обратились к врачу с признаками ОРВИ, 133 были в контакте с больными, 40 с профилактической целью, еще 3 были обследованы перед госпитализацией.

По данным департамента, более половины заболевших, 211 человек, проживают в Уральске. В Борлинском районе выявлены 70 случаев заражения, в Байтерекском 54, в Таскалинском 15, в Теректинском 12.

Всего, с начала пандемии в ЗКО зарегистрировано 20 768 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 16 187 человек выздоровели, 303 пациента умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западном Казахстане привито против коронавируса более 58 тысяч человек, блок-посты убраны, ограничительные меры сохраняются. С начала мая в ЗКО выявлено 1 331 случая заболевания КВИ.