За последние 20 лет численность скота в Туркестанской области увеличилась в три раза – МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане заготавливается достаточное количество кормов для сельхозживотных, однако в ряде регионов из-за местной специфики наблюдается их дефицит и удорожание. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В соответствии с поручением Главы государства по обеспечению доступности кормов, в том числе для ЛПХ и фермерских хозяйств, профильным министерством оказывается поддержка субъектов АПК в виде инвестиционного субсидирования.

К примеру, правилами субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях предусмотрено возмещение 25% затрат на приобретение сельхозтехники, машин и оборудования, а также запуск комбикормового завода.

Кроме того, в рамках правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства предусмотрено возмещение стоимости затрат на приобретение и заготовку кормов для маточного поголовья сельхозживотных за счет средств местных бюджетов.

Для КРС молочного и молочно-мясного направлений предусмотрен норматив 120 тысяч тенге за голову, для КРС – 30 тысяч тенге за голову, для МРС – 5 тысяч тенге, для лошадей и верблюдов – по 20 тысяч тенге за голову.

Эти и другие меры поддержки предусмотрены в действующей госпрограмме развития АПК и являются достаточными для сохранения в целом стабильной ситуации с обеспеченностью кормами.

Так, к примеру, в 2020 году в Казахстане было заготовлено 22,7 млн тонн сена (106% от потребности), 1,6 млн тонн сенажа (100%), 2,6 млн тонн силоса (97%) и 4,9 млн тонн соломы (104%). Также стоит отметить, что в стране на сегодня работают порядка 120 крупных и средних предприятий по производству комбинированных кормов. При этом в портфеле министерства есть запланированные инвестпроекты по созданию новых производств в данной сфере.

Однако в ряде регионов из-за местных специфических условий систематический недостаток и рост цен на корма.

Так, в текущем году ввиду климатических условий в некоторых областях сложилась критическая ситуация по заготовке кормов, которая может вызвать снижение имеющегося поголовья скота, особенно в ЛПХ.

В этой связи, акимат Кызылординской области оказывает сельхозформированиям региона дополнительную помощь в заготовке кормов для местных жителей и фермерских хозяйств с сенокосных и пахотных земель. Также с сентября прошлого года акимат организовал для ЛПХ 70 ярмарок по продаже кормов по сниженным на 10-15% ценам.

Для сдерживания цен проводится работа по профилактике дефицита кормов. Одной из главных мер является диверсификация посевных площадей с акцентом на увеличение объемов посевов кормовых культур.

Кроме того, организована работа по выявлению неиспользуемых пастбищных и сенокосных угодий в пределах населенных пунктов для последующей передачи под нужды ЛПХ. В 2020 году конкурсным путем было изъято в оборот и передано гражданам 185 земельных участков общей площадью 48,1 тыс. га.

В Туркестанской области принимаются похожие решения, но проблемы с обеспечением кормами вызваны иными причинами. За последние 20 лет численность скота в регионе увеличилась в 3 раза и превысила цифру в 6 млн.

В этой связи в формировании структуры посевов в регионе с прошлого года приоритет отдается кормовым культурам. В текущем году площадь под посев кормовых культур увеличилась на 4 тысячи га – до 216,8 тысячи га.

При этом предусмотрены дополнительные меры стимулирования агроформирований. За посев кормовых культур и развитие животноводства оказывается господдержка – возмещение 50% расходов на фактически приобретенные семена люцерны, кукурузы, минеральные удобрения и пестициды.

Кроме этого, из местного бюджета предусмотрены средства для прямого субсидирования стоимости кормов для сельхозживотных в размере 30%.

В качестве дополнительной меры планируется заключение меморандума об обеспечении доступными кормами между акиматами Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей.

В Мангистауской области соответствующая проблема вызвана тем, что в регионе корма не выращиваются. Так, в 2020 году в целях обеспечения ЛПХ и фермерских хозяйств в зимний период из других регионов было завезено свыше 28 тысяч тонн сена и почти 33 тысяч тонн готовых кормов.

В Мангистауском регионе за последние 2-3 года из-за малого количества осадков сложилась засушливая ситуация, последствия которой особенно сильно проявляются в этом году. В результате имеют место факты гибели животных.

В связи с этим, 21 мая т.г. приказом министра сельского хозяйства № 168 была создана рабочая группа по выработке решений по проблемным вопросам сельскохозяйственного сектора Мангистауской области. 26-30 мая она посетила регион, провела встречи с жителями и фермерами, на которых инициирована подготовка предложений для принятия оперативных мер.

Также создан специальный штаб, который ведет переговоры с акиматами соседних областей по вопросам обеспечения мангистауских животных необходимыми кормовыми запасами.

Для накопления зимнего комового фонда через СПК «Каспий» решением маслихата области из местного бюджета выделено более 200 млн тг. Также прорабатывается вопрос поставки 1,7 тысячи тонн удешевленного ячменя через АО «Продовольственная контрактная корпорация».