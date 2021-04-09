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    За попытку дать взятку сотруднику Антикора осужден директор дворца культуры Туркестанской области

    9 Апреля 2021, 17:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор и бухгалтер дворца культуры Казыгуртского района Туркестанской области пытались дать взятку сотруднику Антикоррупционной службы. Об этом сообщил следователь по особо важным делам ведомства Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бывают даже и такие случаи, когда должностные лица пытаются дать взятку сотрудникам Антикоррупционной службы в надежде решить свои личные вопросы и получить дальнейшее покровительство. 4 марта приговором Казыгуртского районного суда осуждены директор Казыгуртского районного дворца культуры Турабеков к штрафу 4,5 млн тенге. Главный бухгалтер той же организации Кушербаева - к 1,5 млн тенге», - сообщил Данияр Бигайдаров.

    По его словам, данные граждане подозревались в попытке дачи взятки сотруднику Межрайонного управления по противодействию коррупции по Сарыагашскому региону Антикоррупционной службы по Туркестанской области в сумме 300 тысяч тенге за покровительство при проверке освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы, в том числе выделенных в рамках государственной программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства за 2017-2021 год по программе «Енбек».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туркестанская область Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Другие государственные органы Регионы
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