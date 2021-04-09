За попытку дать взятку сотруднику Антикора осужден директор дворца культуры Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор и бухгалтер дворца культуры Казыгуртского района Туркестанской области пытались дать взятку сотруднику Антикоррупционной службы. Об этом сообщил следователь по особо важным делам ведомства Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бывают даже и такие случаи, когда должностные лица пытаются дать взятку сотрудникам Антикоррупционной службы в надежде решить свои личные вопросы и получить дальнейшее покровительство. 4 марта приговором Казыгуртского районного суда осуждены директор Казыгуртского районного дворца культуры Турабеков к штрафу 4,5 млн тенге. Главный бухгалтер той же организации Кушербаева - к 1,5 млн тенге», - сообщил Данияр Бигайдаров.

По его словам, данные граждане подозревались в попытке дачи взятки сотруднику Межрайонного управления по противодействию коррупции по Сарыагашскому региону Антикоррупционной службы по Туркестанской области в сумме 300 тысяч тенге за покровительство при проверке освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы, в том числе выделенных в рамках государственной программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства за 2017-2021 год по программе «Енбек».