Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    За поправки в Конституцию проголосовали 74,8% казахстанцев - итоги exit-poll

    6 Июня 2022, 00:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые итоги экзитпола озвучил институт «Қоғамдык пікір» на 31-м канале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За поправки в Конституцию проголосовали 74,8% респондентов. 25,2% респондентов ответили, что проголосовали против. Явка на референдум по результатам экзитпола составила 70,1%», - сообщили в институте «Қоғамдык пікір».

    Респондентам задавался один вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы проголосовали за или против поправок в Конституцию?». Также фиксировался пол, возраст респондентов.

    Ранее в Центральной комиссии референдума сообщили, что по состоянию на 22:00 получили бюллетени 8 030 739 граждан для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

    Это составляет 68,44 процента жителей, включенных в список для голосования.

    Сообщается, что в течение дня интервьюеры института проводили опросы на 600 избирательных участках. Опросом охвачены города республиканского значения, областные центры, малые города и сельские населенные пункты.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Конституция Общество Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски