За полвека численность диких животных сократилась почти на 70%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность популяций диких животных, в которую входят млекопитающие, птицы, земноводные, рептилии и рыбы, за последние полвека сократилась почти на 70%. Такой вывод содержится в докладе «Живая планета», опубликованном Всемирным фондом дикой природы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Согласно проведенным наблюдениям, особенно плохо дела обстоят в тропические районах Земли.

Марко Ламбертини, гендиректор Всемирного фонда дикой природы отмечает: «Ситуация ухудшилась повсюду. Но есть некоторые регионы, которые пострадали гораздо сильнее. На латиноамериканском континенте популяции позвоночных животных сократились на 94%. Нельзя сказать, что это удивительно, поскольку в тропических регионах биоразнообразие намного богаче. Поэтому очевидно, что в этих регионах численность популяций снижается стремительнее по сравнению с Европой. В Старом Свете этот показатель составляет 15%. Но причина в том, что Европа потеряла свою дикую природу гораздо раньше».

Анализ происходящего с биологическим разнообразием земли показывает, что главными факторами его сокращения являются сельское хозяйство, браконьерство, лесозаготовки, загрязнение, инвазивные виды и изменение климата.

«Мы должны отказаться от иллюзорных идей и перестать воспринимать природу как само собой разумеющееся. Мы не можем и далее развивать общество расточительно, разрушительно, не принимая во внимание последствия ухудшения состояния окружающей среды. А последствия есть. И если мы не изменим курс и не станем углеродно-нейтральными, что будет позитивным как для климата, так и для биоразнообразия, в ближайшие годы негативных последствий станет больше, и цена их будет выше», - считает Марко Ламбертини.

Авторы доклада призывают мировых лидеров принять международные обязательства по защите дикой природы, аналогичные Парижскому соглашению об изменении климата. Такой договор, считают во Всемирном фонде дикой природы, позволил бы обратить вспять процесс утраты биоразнообразия.

Фото: euronews.com

