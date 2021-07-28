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    За поддельный ПЦР-тест осудили пенсионерку в Костанае

    28 Июля 2021, 12:04

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае пенсионерка пыталась выехать за границу с поддельным ПЦР-тестом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной суд.

    Судом №2 города Костанай рассмотрено электронное уголовное дело в отношении жительницы города Л. за использование заведомо подложного документа.

    Как выяснилось, 15 июня 2021 года подсудимая Л. умышленно использовала справку с отрицательным результатом на COVID-19, которую она предъявила главному специалисту департамента санитарно-эпидемиологического контроля для последующей регистрации и вылета за пределы Казахстана.

    При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины в совершении уголовного проступка.

    Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Согласно статье 41 части 2 УК за уголовные проступки предусмотрено наказание в виде штрафа в пределах от 20 до 200 МРП. С учетом требования части 3 статьи 55 УК при вынесении приговора в порядке приказного судопроизводства за совершение уголовного проступка штраф назначается в размере от 10 до 20 МРП.

    Суд, учитывая тяжесть совершенного уголовного проступка, наличие смягчающего обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств и имущественное положение Л., являющейся пенсионеркой, назначил наказание в виде штрафа в размере 10 МРП», - сообщили в облсуде.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Напомним, 65 уголовных дел по подделке паспортов вакцинации и ПЦР-тестов возбуждено полицией в Казахстане с начала года. МВД напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его использование арест до 40 суток.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Происшествия Минздрав РК Здравоохранение Судебный процесс МВД РК Регионы Казахстана
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