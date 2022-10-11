За плохое качество дорог наказали 250 должностных лиц в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские на постоянной основе следят за безопасностью и состоянием автомобильных дорог в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обследования дорог проводятся для обеспечения безопасности дорожного движения, - сообщил начальник управления административной полиции ДП Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев. - Плохое состояние автодорог означает пренебрежение безопасностью водителей и пешеходов. Качество автомагистралей региона находится на постоянном контроле департамента полиции Жамбылской области».

За девять месяцев этого года сотрудники дорожно-технической инспекции провели 1,8 тыс. обследований автодорог общего пользования протяженностью более 13 тыс. км. В ходе проверки выявлено свыше 11 тыс. дефектов на дорожном полотне. Руководителям дорожных организаций и местным исполнительным органам направлено около 1,8 тыс. предписаний на устранение выявленных недостатков.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 250 должностных лиц привлечено к административной ответственности за неудовлетворительное содержание автомобильных дорог.

За неисполнение предписаний, выданных отделами полиции Рыскуловского и Шуского районов, а также управлением полиции Тараза, к административной ответственности по статье 462 части третьей КоАП РК привлечены должностные лица, ответственные за содержание автодорог. Нарушителям грозит штраф в размере 15 МРП - 45 945 тенге.

В ведомстве сообщили, что также были обследованы все 73 железнодорожных переезда, пересекающиеся с автомобильными дорогами на территории Жамбылской области. Выявлено при этом 205 дефектов. Руководителям организаций, обслуживающим переезды, выдано 68 предписаний для устранения недостатков. А 20 должностных лиц привлекли к административной ответственности за неудовлетворительное содержание железнодорожных переездов и необеспечение безопасности дорожного движения.

В правоохранительном ведомстве напомнили, что в минувшем году в Жамбылской области выявлено 12 349 дорожных дефектов, 244 должностных лица привлечено к ответственности за неудовлетворительное содержание дорог. В целях обеспечения безопасности дорожного движения за 2021 год проведено 1 881 обследование автомобильных дорог области, осмотрено более 18 тысяч километров. По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 1 881 предписание, направлено 407 информаций.

По выданным в 2021 году предписаниям на автодорогах области установлено 3 604 дорожных знака, нанесено более 6 802 километров дорожной разметки, произведен ямочный ремонт более 155 230 квадратных метров дорожного покрытия. Заменено 56 дорожных буферов, установлено 1 660 сигнальных столбиков и 11 639 светоотражающих катафотов, восстановлено 8 424 погонных метра криволинейного бруса.