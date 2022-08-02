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    • За плохие дороги наказаны 28 должностных лиц в Акмолинской области

    2 Августа 2022 20:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В период с 19 июля по 18 августа подразделения департамента полиции области, отвечающие за дорожную безопасность, работают в усиленном режиме - на территории региона проводится оперативно-профилактические мероприятие «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    Задача полицейских в этот период – не только выявлять грубые нарушения, допускаемые участниками дорожного движения, но и предупредить трагические происшествия на дорогах.

    С этой целью подразделения управления административной полиции совместно с представителями компетентных органов, за две недели провели 199 обследований акмолинских дорог. Тщательной проверке подверглись дороги международного, республиканского, областного и районного значения, проведено 149 обследований улично- дорожной сети в населенных пунктах.

    «По итогам проверки в адрес дорожных и коммунальных служб правоохранители выдали 199 предписаний, с детальным указанием выявленных недостатков и сроками для их устранения. По результатам обследования за ненадлежащее содержание дорог 28 должностных лиц привлечены к административной ответственности по ст. 631 ч.1 КоАП РК», - сообщили в полиции.

    Самыми распространенными нарушениями полицейские назвали невыставление соответствующих дорожных знаков на местах производства работ, а также отсутствие дорожных знаков на железнодорожных переездах. С начала оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» на аварийно-опасных участках установлены 74 дорожных знака.


    Фото: yeisk24.com
    #Акмолинская область #Дороги
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