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    За педофилию будут пожизненно лишать свободы в Казахстане

    30 Декабря 2019, 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ужесточили наказание за изнасилование и педофилию. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Спикер отметил, что подписанным Главой государства Законом РК по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления прав личности - изнасилование (ст.120 УК) и насильственные действия сексуального характера (ст.121 УК) переведены из средней в тяжкую категорию (ст.120 ч.1, 121 ч.1 – от 5 до 8 лет).

    «Раньше изнасилование у нас находилось в средней тяжести, что позволяло примиряться, и дела заканчивались, не доходя до суда», - сказал Марат Ахметжанов.

    Теперь, по его словам, законодательно ставится запрет на примирения по преступлениям данной категории.

    «Совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка теперь предусматривает ответственность - только 20 лет или пожизненное лишение свободы без альтернативы», - добавил Марат Ахметжанов.

    По его словам, аналогичное наказание предусмотрено за убийство малолетних детей.

    Теперь за недонесение, укрывательство и фальсификацию фактов педофилии (ст.416, 432, 434 УК) максимальный срок наказания составляет до 6 лет лишения свободы. Поправки в законодательство подписаны Главой государства и вступают в силу с 1 января 2020 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура
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