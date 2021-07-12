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    За осужденными будут следить по видеокамерам в Казахстане

    12 Июля 2021, 14:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За осужденными в Казахстане будут следить по видеокамерам. Об этом на брифинге сообщила начальник управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уже проведены технические обследования, определено количество видеокамер и места их установки. Уже в этом году видеонаблюдением будут охвачены 29 учреждений, в которых содержится 53% осуждённых», - сказала Бибигуль Мунайтпасова.

    Было отмечено, что уже выделены необходимые финансовые средства на эти цели. В остальных учреждениях эта работа будет проведена поэтапно в последующие 2 года.

    «Установление в учреждениях УИС современных камер видеонаблюдения, прежде всего, направлено на соблюдение и защиту прав лиц находящихся в местах лишения свободы, их безопасности, а также предупреждение и профилактику возможных правонарушений, как со стороны осуждённых, так и администрации учреждений», - пояснила Бибигуль Мунайтпасова.

    Вместе с тем спикер добавила, что выделенная сумма включает в себе не только стоимость самих видеокамер, но и остальных элементов без которых невозможна работа системы видеонаблюдения.

    «Это стационарные регистраторы, маршрутизаторы, коммутаторы, сервера управления и хранения данных, видеопанели, кабельные коммуникации, защитные трубы кабелей и т.д. Помимо этого, в эту сумму входят строительные и монтажные работы. Также сотрудники колоний будут оснащены носимыми видеорегистраторами», - резюмировала Бибигуль Мунайтпасова.

    Автор:

    Серик Сабеков

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