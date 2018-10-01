За осенним призывом акмолинцев следят специальные мониторинговые группы
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для прозрачности работы призывной комиссии в Акмолинской области в осеннем призыве граждан в качестве наблюдателей задействованы специальные мониторинговые группы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области.
В ходе встречи с личным составом департамента по делам обороны Акмолинской области и управления по делам обороны Кокшетау отмечена важность превенции коррупции в армейской среде, выявления и упреждения коррупционных рисков и обеспечения открытости работы призывной комиссии.
«Существуют коррупционные риски при предоставлении отсрочки или уклонения от воинской службы. В целях их искоренения необходимо обеспечить прозрачность и открытость принятия решений в работе медицинской и призывной комиссий. В этой связи предлагаем организовать участие общественников. Это позволило бы более независимо проводить оценку», - отметил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области Берген Беспалинов.
По информации ведомства, предложение нашло поддержку со стороны руководства департамента по делам обороны. На сегодняшний день члены специальных мониторинговых групп районов и городов, а также областной мониторинговой группы принимают участие в осеннем призыве граждан в качестве наблюдателей.
«Эта мера призвана обеспечить открытость процедуры призыва, предотвратить правонарушения при отборе призывников. Сегодня перед нами стоят такие задачи, как прививать нетерпимость даже к мелким правонарушениям в воинской среде, а каждое уголовное дело расценивать, как чрезвычайное происшествие», - добавили в ведомстве.
- Кокшетауские медики: повышение минимальной зарплаты - своевременный шаг
- Фотожурнал «медвежатников» создали полицейские Алматы
- Менингококковую инфекцию подозревают у 47-летнего жителя Кокшетау
- WorldSkills Kazakhstan повышает престиж рабочих профессий - Асима Бимендина
- Казахстанских миротворцев проинструктировал глава дипмиссии РК в Ливане
- В миллиард тенге оценили подключение всех многоэтажек Акколя к отоплению
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана