За осенним призывом акмолинцев следят специальные мониторинговые группы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для прозрачности работы призывной комиссии в Акмолинской области в осеннем призыве граждан в качестве наблюдателей задействованы специальные мониторинговые группы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области.

В ходе встречи с личным составом департамента по делам обороны Акмолинской области и управления по делам обороны Кокшетау отмечена важность превенции коррупции в армейской среде, выявления и упреждения коррупционных рисков и обеспечения открытости работы призывной комиссии.

«Существуют коррупционные риски при предоставлении отсрочки или уклонения от воинской службы. В целях их искоренения необходимо обеспечить прозрачность и открытость принятия решений в работе медицинской и призывной комиссий. В этой связи предлагаем организовать участие общественников. Это позволило бы более независимо проводить оценку», - отметил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области Берген Беспалинов.

По информации ведомства, предложение нашло поддержку со стороны руководства департамента по делам обороны. На сегодняшний день члены специальных мониторинговых групп районов и городов, а также областной мониторинговой группы принимают участие в осеннем призыве граждан в качестве наблюдателей.

«Эта мера призвана обеспечить открытость процедуры призыва, предотвратить правонарушения при отборе призывников. Сегодня перед нами стоят такие задачи, как прививать нетерпимость даже к мелким правонарушениям в воинской среде, а каждое уголовное дело расценивать, как чрезвычайное происшествие», - добавили в ведомстве.