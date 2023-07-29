За обеспечение студентов жильем персональную ответственность несут профильные министры и акимы регионов — Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание республиканского штаба по реализации предвыборной программы Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». Участники заседания обсудили вопрос дефицита мест в студенческих общежитиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в текущем году ожидается ввод 37 объектов на 11 тысяч мест, в том числе для студентов вузов – 26 общежитий, колледжей – 11.

При этом, по его информации, 4 объекта на 1,4 тысячи мест имеют риск срыва срока ввода в эксплуатацию. Это такие проекты, как реконструкция общежития для НАО «Медицинский университет Астана», строительство общежития на 400 мест и реконструкция двух общежитий на 450 мест в городе Алматы.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы при возведении общежитий, министр назвал сложности с изменением целевого назначения объектов, предоставление натурных грантов и ограниченную доступность подключения к коммунальным сетям.

Алихан Смаилов подчеркнул, что если проблему дефицита мест в студенческих общежитиях не решать своевременно, то ситуация будет только ухудшаться.

«Руководители многих университетов практически самоустранились от своих обязательств по обеспечению условий для проживания студентов. В свою очередь министерства науки и просвещения не контролируют ситуацию по выполнению университетами и колледжами требований в части полного обеспечения приезжих студентов общежитиями. Эта работа плохо координируется с акиматами», — сказал Премьер-Министр.

По его словам, поступившие студенты узнают об отсутствии места в общежитии только по приезду и поэтому вместо подготовки к учебе вынуждены самостоятельно искать жилье.

Алихан Смаилов поручил до 1 сентября провести работу по максимальному выделению студентам мест в общежитиях, а также обеспечить сдачу всех запланированных на текущий год 37 объектов в срок. Он подчеркнул, что министры науки и высшего образования, просвещения, акимы регионов несут за это персональную ответственность.

В ходе заседания штаба был также рассмотрен вопрос исполнения поручения Главы государства о реализации Программы по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты».

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в текущем году на реализацию программы в республиканском бюджете предусмотрено 100 млрд тенге, планируется выдать 17 тысяч микрокредитов, что позволит создать более 18 тысяч новых рабочих мест в селах.

Однако только десять регионов активно приступили к реализации Программы. Слабая динамика отмечена в семи регионах, из них в трех - не одобрено ни одной заявки (Восточно-Казахстанская, Мангистауская и Абайская области).

«Надо активнее работать с населением. Акимы районов и сельских округов должны быть в постоянном контакте с жителями, разъяснять им условия и выгоды микрокредитования. Условия по займам являются очень выгодными и посильными: 2,5% на 5-7 лет. Это надо просто и правильно объяснить», — сказал Премьер-Министр.

Алихан Смаилов поручил акиматам регионов обеспечить полное освоение выделяемых средств, их целевое использование и своевременную возвратность, а также держать на контроле достижение показателей Программы на текущий год.