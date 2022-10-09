За ночь в двух ДТП погибли два человека в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской за ночь в 2 дорожно-транспортных происшествиях погибли 2 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 9 октября около 02:40 автомобиль Chevrolet Niva перевернулся на 17 километре трассы Кульсары-Аккизтогай. В результате дорожно - транспортного происшествия на месте погиб водитель, 1978 года рождения. Также прошлой ночью около 06:30 на 104- километре трассы Доссор-Бейнеу перевернулся автомобиль Lada Largus. В машине находились 7 человек. Один из пассажиров скончался на месте, 2 человека были доставлены в больницу.

Атырауские полицейские напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.



