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    За ночь в двух ДТП погибли два человека в Атырауской области

    9 Октября 2022, 15:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской за ночь в 2 дорожно-транспортных происшествиях погибли 2 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 9 октября около 02:40 автомобиль Chevrolet Niva перевернулся на 17 километре трассы Кульсары-Аккизтогай. В результате дорожно - транспортного происшествия на месте погиб водитель, 1978 года рождения. Также прошлой ночью около 06:30 на 104- километре трассы Доссор-Бейнеу перевернулся автомобиль Lada Largus. В машине находились 7 человек. Один из пассажиров скончался на месте, 2 человека были доставлены в больницу.

    Атырауские полицейские напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
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