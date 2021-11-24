Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    За незаконный вывод более одного миллиарда тенге за рубеж осужден директор товарищества в Атырау

    24 Ноября 2021, 18:33

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов США (более 1 млрд 200 млн тенге) в Китайскую Народную Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Главой государства перед Агентством по финансовому мониторингу поставлена важнейшая задача по выявлению и расследованию фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.

    Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов США (более 1 млрд 200 млн тенге) в Китайскую Народную Республику.

    Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD».

    При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.

    Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта