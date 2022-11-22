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    За незаконный прием учителей на работу 17 директоров сняли с должности в РК

    22 Ноября 2022, 13:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 1 423 педагога в этом году приняли на работу в школы без конкурса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году в школы, по которым проведен мониторинг, в новом учебном году приняли более 3 855 педагогов. По 1 423 вакансиям конкурса не проводилось. В Туркестанской области без конкурса поступили на работу 122 учителя, в Алматинской области - 250, в Жамбылской области - 169, в Шымкенте - 134. Также можно отметить Карагандинскую, Костанайскую, Жетысускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую области, где были нарушения закона», – сказал председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Ернур Дауенов на аппаратном совещании ведомства.

    По его словам, принятие педагогов без конкурса будет иметь последствия. При принятии на работу 944 педагогов нарушался порядок организации конкурса – объявления публиковались несвоевременно, не сдали документы в полном объеме, неверно заполнялись протоколы.

    Как сообщил Ернур Дауенов, по указанным нарушениям в отношении 558 директоров школ приняты дисциплинарные меры, 17 директоров освобождены от должности.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Педагоги Минпросвещения РК школа
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