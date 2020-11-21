За незаконные проверки бизнеса к ответственности привлечены 48 должностных лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 48 должностных лиц привлекли к ответственности за незаконные проверки бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Это позволило пресечь незаконное вмешательство государственных органов в предпринимательскую деятельность. Всего за 10 месяцев текущего года Комитетом по правовой статистике и специальным учетам и его территориальными органами отказано в регистрации 170 проверок, из них в рамках моратория на проверки малого бизнеса - 52.

С 1 января 2020 года Указом Президента Республики Казахстан в стране введен 3-летний мораторий на проверки малого бизнеса и микропредпринимательства.

Исключения составляют лишь проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку.

Данные проверки проводятся только по решению первого руководителя центрального государственного или местного исполнительного органа с обязательной регистрацией в органах правовой статистики и специальных учетов. Если проверка не отвечает этим требованиям, Комитет на стадии регистрации пресекает необоснованное вмешательство в отношении бизнеса.

Так, несмотря на установленный мораторием запрет, органами санитарного контроля Алатауского района г. Алматы была назначена проверка в деятельности ТОО «Жан бопе». Согласно Реестра субъектов предпринимательства данное ТОО относится к субъекту микропредпринимательства и попадает под действие моратория. Комитетом был выдан отказ в регистрации указанной проверки.

Другую необоснованную проверку пытались назначить органы Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности г. Алматы в отношении ТОО «EMARAT». За нарушения порядка проведения проверки в период моратория должностные лица государственных органов привлечены к административной ответственности по ст.175 КоАП РК.

«Если вы столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников проверяющих органов, просим сообщать по номеру телефона: 115 - единый номер call-центра Генеральной прокуратуры, по которому можно получить информацию и пожаловаться на действия проверяющих», - говорится в распространенном сообщении.

Так же, любой предприниматель, к которому пришли с проверкой, может проверить на информационном сервисе www.qamqor.gov.kz законность проверки, введя номер акта в соответствующее поле. Там же выйдет наименование органа, период проверки, данные о проверяющем лице. Если сведений нет, то проверка не регистрировалась в органах прокуратуры, она незаконная.