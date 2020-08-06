Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    За незаконную переработку нефти осудили предпринимателя в Кызылординской области

    6 Августа 2020, 22:50

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Предприниматель, занимавшийся чисткой нефтяных бессейнов и вывозом нефтяных шламов стал самовольно заниматься переработкой сырой нефти и реализацией нефтепродуктов передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

    Департамент экономических расследований по Кызылординской области возбудил уголовное дело по факту приобретения, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов.

    Как отмечается, гражданин, 1972 года рождения, начал свою предпринимательскую деятельность в 2016 году и на основании контрактов с нефтяными компаниями области стал заниматься чисткой нефтяных бассейнов, с выводом и уничтожением нефтешламов.

    Как выяснилось при проверке деятельности его фирмы, через пару лет он перешел на незаконные деяния - используя контракты по чистке бассейнов и выводу нефтешламов, он начинает самовольно обрабатывать сырую нефть, получать и реализовать нефтепродукт. Полученный нефтепродукт предприниматель вывозил с месторождения и продавал юридическим лицам за 110 тыс.тенге за тонну.

    Дистанционно проведенное открытое заседание Кызылординского городского суда №2 поставило точку в деле.

    Согласно ч.3. статьи 197 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) и ч. 1 статьи 218 УК РК (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) директору ТОО «Тандем Петролеум» судом назначено наказание – ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. На период срока назначен пробационный контроль.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан ввел временный запрет на импорт авиакеросина из РФ
    Экстренное совещание в связи с пожаром на нефтегазовом месторождении «Каратурун Южный» провели в Актау
    Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти пресекли в Актюбинской области
    Достигнуто соглашение о трудоустройстве бывших работников «БерАли»
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке