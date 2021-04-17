За незаконную охоту на кабана осужден житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области завершился суд по уголовному делу о незаконной охоте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, суд рассматривал обстоятельства дела, произошедшего в декабре 2020 года в Жамбылской области.

«29 декабря 2020 года сотрудники отдела полиции Мойынкумского района при проведении оперативно-профилактических мероприятий в песковой зоне задержали жителя Мойынкумского района, который незаконно охотился на мотоцикле «Урал». При осмотре мотоцикла была обнаружена и изъята туша отстрелянного дикого кабана, найдено незарегистрированное гладкоствольное ружье 16 калибра и нож, относящийся к категории холодного оружия», - сообщили в ведомстве.

По данному факту проведено досудебное расследование по ст. 337 части 1 УК РК, то есть «незаконная охота» и по ст.287 ч.1 УК РК - «незаконное ношение оружия».

В ходе досудебного расследования проведены все необходимые экспертизы и собраны достаточные доказательства, по результатам которых уголовное дело окончено с обвинительным актом и направлено в суд.

«Судом обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком на два года», - пояснили в правоохранительном ведомстве.