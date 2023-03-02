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    За неуважение к матери 10 суток ареста получил житель Атырауской области

    2 Марта 2023, 13:06

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За неуважение к матери 10 суток ареста получил житель Махамбетском района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Махамбетском районном суде Атырауской области рассмотрено дело об административном правонарушении 31-летнего местного жителя. Как было выяснено в ходе судебных слушаний, мужчина, находясь дома, грубо, с использованием нецензурных слов, оскорбил родную мать. Это уже не первый случай неуважительного отношения к матери. Ранее он привлекался за те же деяние к административной ответственности по ч.1 ст.73 КоАП.

    Решением суда мужчина признан виновным по ч.2 ст.73 КоАП. Ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток»,- сообщили в пресс-службе районного суда.

    Постановление суда вступило в законную силу.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК
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