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    За неуплату алиментов изымают автомобили в Алматы

    23 Декабря 2019, 20:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за неуплату алиментов изъяты 16 автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру.

    Прокуратурой Жетысуского района Алматы совместно с сотрудниками дорожной полиции и частными судебными исполнителями проводятся акции «Оплати алименты» и «Борышкер». Акция направлена на снижение задолженности по алиментам путем установления автомашин должников с водворением на штрафстоянку.

    «Практика показала, что после водворения автомашин должники сразу оплачивают имеющуюся задолженность. Всего за период акции изъято 16 автомашин должников и оплачено задолженности более чем на 2 млн тенге, из которых только в ходе проведения рейда 14 ноября алиментщики оплатили около 1 млн тенге», - отметили в надзорном ведомстве.

    Между тем неплательщики, на которых не действуют профилактические меры, привлекаются к уголовной ответственности.

    В ноябре за неуплату алиментов, приговором суда гражданин Б. приговорен по статье 139 УК РК к 1 году ограничения свободы.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Генпрокуратура Транспорт
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