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    За неуплату 430 млн тенге налогов осудили двух жителей ВКО

    6 Января 2021, 12:40

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Двое жителей Восточно-Казахстанской области осуждены на 5 лет лишения свободы за крупное уклонение от уплаты налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экономических расследований по ВКО.

    Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК завершил досудебное расследование в отношении двух жителей ВКО по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере.

    «Следствием установлено, что они в период 2017-2018 годов, использовав фиктивные счета-фактуры лжепредприятий, путем занижения оборота облагаемого НДС и суммы относимого в зачет по приобретенным товарам, работам и услугам, внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах и расходах, сокрытия других объектов налогооблажения, уклонились от уплаты налогов на сумму 430 миллионов тенге», - сообщили в ДЭР.

    Приговором суда №2 Усть-Каменогорска двое подсудимых признаны виновными по частям 2, 3, статьи 28, частям 1, 3 статьи 245 Уголовного кодекса Республики Казахстан и осуждены к 5 годам лишения свободы.

    Решением суда гражданский иск прокурора о взыскании в доход государства материального ущерба в виде неуплаченных налогов в сумме 430 миллионов тенге удовлетворено полностью.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Минфин РК Общество Налоги
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